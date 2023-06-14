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Джаррелл Миллер хочет провести бой с Александром Усиком
Боксер уверен, что может справиться с украинцем
Фото: prosports.kz
Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (26-0-1, 22 KO) хочет провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).
"Усик – один из лучших мастеров бокса, но он не дрался с большим парнем. Пусть Энтони Джошуа и большой, но он не дрался с ним как большой парень, он дрался на цыпочках.
Если Усик подерется с таким парнем, как я, идущим вперед, с быстрыми руками, хорошими движениями головой и не боится пропустить удар, это будет другая история", – сказал Миллер.
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