  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джаррелл Миллер хочет провести бой с Александром Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джаррелл Миллер хочет провести бой с Александром Усиком

Бокс
(1 голосов)

Боксер уверен, что может справиться с украинцем

Джаррелл Миллер хочет провести бой с Александром Усиком

Фото: prosports.kz

Новина українською

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (26-0-1, 22 KO) хочет провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Усик – один из лучших мастеров бокса, но он не дрался с большим парнем. Пусть Энтони Джошуа и большой, но он не дрался с ним как большой парень, он дрался на цыпочках.

Если Усик подерется с таким парнем, как я, идущим вперед, с быстрыми руками, хорошими движениями головой и не боится пропустить удар, это будет другая история", – сказал Миллер.

По теме
yellow-arrow
Промоутер из Саудовской Аравии: Мы сделаем Тайсону Фьюри премиальное предложение за бой с Усиком
yellow-arrow
ВИДЕО. Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд провели дуэль взглядов
yellow-arrow
Гвоздик: Усику не стоит расслаблялся в бою с Дюбуа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джаррел Миллер Джаррелл Миллер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде