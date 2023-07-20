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Денис Беринчик: Мы упорно работаем, мы будем готовы

Бокс
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Бой уже близко

Денис Беринчик: Мы упорно работаем, мы будем готовы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версии WBO International в легком дивизионе украинец Денис Беринчик (17-0, 9 КО) написал, что уже готовится к поединку со шведом Энтони Игита (27-3-1, 10 КО).

"Теперь официально: 26 августа боксую в андеркарде Усик – Дюбуа против Энтони Игита.

Мы упорно работаем, мы будем готовы".

Напомним, что в последнем бою, который состоялся в декабре 2022 года, Беринчик победил Ивана Менди.

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В статье: Денис Беринчик
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