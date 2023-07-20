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Денис Беринчик: Мы упорно работаем, мы будем готовы
Бой уже близко
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBO International в легком дивизионе украинец Денис Беринчик (17-0, 9 КО) написал, что уже готовится к поединку со шведом Энтони Игита (27-3-1, 10 КО).
"Теперь официально: 26 августа боксую в андеркарде Усик – Дюбуа против Энтони Игита.
Мы упорно работаем, мы будем готовы".
Напомним, что в последнем бою, который состоялся в декабре 2022 года, Беринчик победил Ивана Менди.
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