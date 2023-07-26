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Президент WBC: Мы полностью поддерживаем Тайсона Фьюри
Посмотрим, кто же выйдет победителем
Фото: Sporting News
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что думает о бое чемпиона организации в тяжелом весе Тайсона Фьюри провести боксерский поединок Франсисом Нганну.
"WBC полностью поддерживает Тайсона Фьюри и его решение принять участие в нетитульном поединке и специальном соревновании WBC.
Он несколько раз пытался провести бой с объединенным чемпионом, Джошуа и Энди Руисом и всеми надежными соперниками, и не имея обязательного соперника, он может участвовать в таком типе соревнований согласно правилам WBC", – заявил Сулейман.
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