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Президент WBC: Мы полностью поддерживаем Тайсона Фьюри

Бокс
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Посмотрим, кто же выйдет победителем

Президент WBC: Мы полностью поддерживаем Тайсона Фьюри

Фото: Sporting News

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что думает о бое чемпиона организации в тяжелом весе Тайсона Фьюри провести боксерский поединок Франсисом Нганну.

"WBC полностью поддерживает Тайсона Фьюри и его решение принять участие в нетитульном поединке и специальном соревновании WBC.

Он несколько раз пытался провести бой с объединенным чемпионом, Джошуа и Энди Руисом и всеми надежными соперниками, и не имея обязательного соперника, он может участвовать в таком типе соревнований согласно правилам WBC", – заявил Сулейман.

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В статье: Тайсон Фьюри Маурисио Сулейман
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Источник:
Sport.ua

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