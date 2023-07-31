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Боб Арум: Я думаю, бой между Фьюри и Усиком состоится

Бокс
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Посмотрим, удасться ли организовать бой

Боб Арум: Я думаю, бой между Фьюри и Усиком состоится

фото - boxingscene.com

Новина українською

Известный промоутер Боб Арум высказался, что поединок между его клиентом, обладателем титула WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком все же состоится.

Кроме того, Арум поделился мнением о предстоящем бое Усика с британцем Даниэлем Дюбуа. Он пройдёт 26 августа в Польше.

"Я думаю, бой между Фьюри и Усиком состоится. Думаю, это произойдёт в следующем году. Быть может, в феврале. Полагаю, это будет хороший момент для этого поединка. Но у Усика не будет лёгкой прогулки в бою с Дюбуа. Даниэль может донести удар и нокаутировать его. Так что посмотрим", — сказал Арум на канале Boxing News в YouTube.

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В статье: Боб Арум
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