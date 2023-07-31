  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Рой Джонс рассказал, что думает о бое Кроуфорд - Спенс
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Джонс рассказал, что думает о бое Кроуфорд - Спенс

Бокс
(1 голосов)

Он уверен в превосходстве Кроуфорда

Рой Джонс рассказал, что думает о бое Кроуфорд - Спенс

Фото: ISport

Новина українською

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс прокомментировал результат боя Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс.

"Я считаю, что Теренс сделал бы то же самое, даже если бы Спенс не попал в автоаварию, потому что у Теренса больший арсенал. Ничего не отнимаю у Эррола, он может подумать, что он мне не нравится, но это не так.

Я видел становление Теренса, когда комментировал на HBO. Я знаю, на что способен Теренс, я видел, как он менял стили, как он менял дистанцию посредине боя. Я видел, как он вносил коррективы на лету. И я не видел, чтобы это делал Спенс, потому что ему не нужно было это делать. Его давление всегда было проблемой, и зачем в таком случае ему было перестраиваться? Когда я сказал об этом, на меня набросились", – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing News.

По теме
yellow-arrow
Боб Арум: Я думаю, бой между Фьюри и Усиком состоится
yellow-arrow
Боб Арум рассказал, когда может организовать бой Ломаченко - Стивенсон
yellow-arrow
Уайлдер: Теренс доказал, что он лучший
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде