Майк Тайсон будет тренировать Нганну к поединку с Фьюри

Легендарный боксёр Майк Тайсон будет тренировать бойца ММА Фрэнсиса Нганну перед его поединком с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Майк будет в углу Фрэнсиса в предстоящем бою. Об этом пишет Mirror.

Напомним, что боксёрский поединок между Нганну и Фьюри состоится 29 октября.

"Ни для кого не секрет, что я на сто процентов поддерживаю Нганну в этом противостоянии чемпионов. У него сильный удар, и, когда он достигает цели, игра заканчивается.

С нетерпением жду возможности поработать с Нганну и поддержать его переход из октагона на боксёрский ринг. Он не новичок в боях, ведь он чемпион мира. Ключевым моментом будет сочетание его энергии и боевых навыков с ударами и использованием ловкости и способности быстро перемещаться по рингу, чтобы затем нанести нокаутирующий удар. Мы здесь, чтобы побеждать", — сказал Тайсон.