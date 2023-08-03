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Майк Тайсон будет тренировать Нганну к поединку с Фьюри

Бокс
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Неожиданный выбор тренера

Майк Тайсон будет тренировать Нганну к поединку с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный боксёр Майк Тайсон будет тренировать бойца ММА Фрэнсиса Нганну перед его поединком с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Майк будет в углу Фрэнсиса в предстоящем бою. Об этом пишет Mirror.

Напомним, что боксёрский поединок между Нганну и Фьюри состоится 29 октября.

"Ни для кого не секрет, что я на сто процентов поддерживаю Нганну в этом противостоянии чемпионов. У него сильный удар, и, когда он достигает цели, игра заканчивается.

С нетерпением жду возможности поработать с Нганну и поддержать его переход из октагона на боксёрский ринг. Он не новичок в боях, ведь он чемпион мира. Ключевым моментом будет сочетание его энергии и боевых навыков с ударами и использованием ловкости и способности быстро перемещаться по рингу, чтобы затем нанести нокаутирующий удар. Мы здесь, чтобы побеждать", — сказал Тайсон.

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В статье: Майк Тайсон Фрэнсис Нганну
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