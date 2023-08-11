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Александр Красюк: Беринчик должен боксировать за звание чемпиона мира

Бокс
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Но сначала украинцу нужно одержать победу над Энтони Йигитом

Александр Красюк: Беринчик должен боксировать за звание чемпиона мира

Фото: kamp-sport.com

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Александр Красюк, промоутер украинского легковеса Дениса Беринчика, сообщил, что его подопечный может сразиться за вакантный титул WBO с Шакуром Стивенсоном.

"Давайте он проведет бой, а дальше мы будем выстраивать. Но план есть: Беринчик должен боксировать за звание чемпиона мира. Он уже перевыполнил все необходимые предпосылки для того, чтобы сразиться за титул чемпиона мира. Президент WBO признал это еще два года назад на конгрессе. Но из-за стагнации, из-за Ломаченко, потому что он никогда не захочет сразиться с Беринчиком, они это неоднократно объявляли, такой поединок был невозможен.

Поэтому если Стивенсон с Ломаченко подерутся за титул WBC, то, конечно, что у Беринчика будет приоритет на пояс WBO. Но если Василий будет драться не с Шакуром, то так же Денис приоритетом должен сразиться за титул WBO со Стивенсоном. Конечно, этот бой возможен. Об этом говорил Боб Арум перед поединком Дениса в андеркарде Фьюри", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

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В статье: Денис Беринчик Александр Красюк
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Источник:
fightnews

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