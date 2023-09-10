  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Непобедимый украинец Великовский одержал яркую победу нокаутом. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Непобедимый украинец Великовский одержал яркую победу нокаутом. Видео

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Точный удар – соперник в нокдауне

Непобедимый украинец Великовский одержал яркую победу нокаутом. Видео

https://fightnews.info/ fightnews.info

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Егор Великовский (10-0; 6 КО) одержал очередную уверенную победу на профи-ринге. В 8-раундовом противостоянии наш соотечественник победил венесуэльца Омара Гарсию (18-10; 15 КО).

Бой длился почти все отведенное время и должен был завершиться победой Егора по очкам, однако на последних минутах заключительного раунда украинец провел точную атаку в челюсть соперника, тот сумел подняться, но попал под бешеную раздачу от Великовского. Рефери остановил бой без раздумий.

Напомним, что ранее Фьюри обвинил Усика в срыве поединка.

Видео завершения поединка:

По теме
yellow-arrow
Джойс планирует выйти на бой против Усика
yellow-arrow
Фьюри: Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже
yellow-arrow
Фьюри о бое с Нганну: Накачанный никогда не побьет жирдоса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде