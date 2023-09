Непобедимый украинец Великовский одержал яркую победу нокаутом. Видео

Украинский боксер Егор Великовский (10-0; 6 КО) одержал очередную уверенную победу на профи-ринге. В 8-раундовом противостоянии наш соотечественник победил венесуэльца Омара Гарсию (18-10; 15 КО).

Бой длился почти все отведенное время и должен был завершиться победой Егора по очкам, однако на последних минутах заключительного раунда украинец провел точную атаку в челюсть соперника, тот сумел подняться, но попал под бешеную раздачу от Великовского. Рефери остановил бой без раздумий.

Видео завершения поединка:

Yehor Velikovskyi Егор Сергiйович Велiковський (10-0) ???????? wins his light heavyweight bout by TKO in the 8th round against Omar Garcia (18-10) ???????? in Munich, Germany. ???????? pic.twitter.com/EwKTboEfSc