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Непобедимый украинец Великовский одержал яркую победу нокаутом. Видео
Точный удар – соперник в нокдауне
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Украинский боксер Егор Великовский (10-0; 6 КО) одержал очередную уверенную победу на профи-ринге. В 8-раундовом противостоянии наш соотечественник победил венесуэльца Омара Гарсию (18-10; 15 КО).
Бой длился почти все отведенное время и должен был завершиться победой Егора по очкам, однако на последних минутах заключительного раунда украинец провел точную атаку в челюсть соперника, тот сумел подняться, но попал под бешеную раздачу от Великовского. Рефери остановил бой без раздумий.
Напомним, что ранее Фьюри
Видео завершения поединка:
Yehor Velikovskyi Егор Сергiйович Велiковський (10-0) ???????? wins his light heavyweight bout by TKO in the 8th round against Omar Garcia (18-10) ???????? in Munich, Germany. ???????? pic.twitter.com/EwKTboEfSc— Everyday is for Boxing - Stanza Boxing Schedule (@PermantexG) September 9, 2023
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