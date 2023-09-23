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Джойс о бое Усик – Фьюри: Это разочарование для фанатов бокса
Абсолютно точно
Британский супертяж Джо Джойс (15-1; 14 КО) рассказал о своем удивлении от невозможности организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира Усик – Фьюри. Его слова цитирует dailymail.co.uk:
"Это разочаровывает. Я всегда считал, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится. Я не думал, что этого сражения не будет.
Это все немного удивительно. Удивительно, что Фьюри не согласился сразиться с Усиком после того, как дразнил его из-за того, что Александр такой маленький, и постоянно называл его средневесом. Но потом бой просто сошел на нет. Это разочарование для фанатов бокса" – сказал он.
Напомним, что в ночь с 23 на 24 сентября Джойс проведет поединок-реванш против китайца Чжан Чжилея (25-1-1; 20 КО).
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