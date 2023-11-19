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Ломаченко и Беринчик возглавили рейтинг WBO в легком весе

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Надо поединок за титул

Ломаченко и Беринчик возглавили рейтинг WBO в легком весе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) занял первое место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает официальный сайт структуры.

Вторую позицию занимает его соотечественник Денис Беринчик (18-0; 9 КО). Оба спортсмена улучшили свои позиции на одну строчку.

ТОП 10 выглядит следующим образом:

3. Исаак Круз

4. Анхель Фиерро

5. Уильям Сепеда

6. Фрэнк Мартин

7. Реймонд Мураталла

8. Мигель Мадуэно

9. Оскар Дуарте

10. Шерифф Куай

Отметим, что чемпион по версии WBO Девин Хэйни перешел в первый средний дивизион и 9 декабря будет боксировать против Реджиса Прогрейса.

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Василий Ломаченко Денис Беринчик
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