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Хэйни и Прогрейс провели официальную церемонию взвешивания перед поединком. Видео

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Хэйни и Прогрейс провели официальную церемонию взвешивания перед поединком. Видео

MatchroomBoxing

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 декабря в Сан-Франциско (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за звание чемпиона мира в суперлегком весе по версии WBC.

Действующий обладатель титула Реджис Прогрейс (29-1; 24 КО) будет защищать свое наследие в бою против экс-абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни (30-0; 15 КО).

Поединок начнется ориентировочно в 06:00 по Киеву, а платформой для трансляции станет стриминговый сервис DAZN.

Перед боем оба спортсмена традиционно прошли церемонию взвешивания. По ее итогам дебютант дивизиона Хэйни оказался тяжелее своего соперника – 63,5 килограмма против 63,0 килограмм у Прогрейса.

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Реджис Прогрейс Девин Хэйни
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