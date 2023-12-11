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Девин Хэйни: Переход в полусредний вес? Я не знаю

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Боксер хочет проводить крупнейшие бои

Девин Хэйни: Переход в полусредний вес? Я не знаю

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Новый чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) высказался о возможности перехода в полусредний дивизион (до 66,7 кг).

"Переход в полусредний вес? Я не знаю. Я хочу обсудить это со своим отцом, и мы решим, что будет дальше. Я хотел бы подраться в полусреднем весе, но и в первом полусреднем есть большие имена. Я хочу проводить крупнейшие бои.

Я стал абсолютным чемпионом в лёгком весе и вошёл в историю. Моё имя прописано в учебниках по боксу и останется там навсегда. Теперь я хочу проводить самые большие бои и хочу получить за них как можно больше денег", — сказал Хейни на послематчевой пресс-конференции.

Девин Хейни дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.

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