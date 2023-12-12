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WBC назвал имя обязательного претендента на титул Девина Хейни

Бокс
Обновлено

Пока в планах организовать бой

WBC назвал имя обязательного претендента на титул Девина Хейни

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал обязательного претендента на титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Напомним, что он пренадлежит непобеждённому американцу Девину Хейни (31-0, 15 KO).

"Доминирующее выступление. Я горжусь Девином, он великолепный, великолепный боец. Он перешёл в первый полусредний вес, оформил нокдаун и пару раз потряс Прогрейса, этот парень – не шутка.

Сандор Мартин является обязательным претендентом. Он согласился подождать, и сейчас он следующий в очереди. Мы займёмся этим боем, когда подойдёт срок", — сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Сандор Мартин выступает на профессиональном ринге с 2011 года. В декабре 2022 года он провел бой с Теофимо Лопесом, уступив раздельным решением.

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