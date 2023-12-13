Уайлдер назвал имя соперника, который обладал самым сильным ударом

38-летний американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) рассказал, у кого из его оппонентов был самый сильный удар.

"Кто ударил меня сильнее всего… Я бы сказал, что это был француз, — припомнил, задумавшись, Уайлдер. — Чёрт, как же его звали… Жоанн Дюопа. Да, это был он. Это самый сильный панчер, с которым я до сих пор пересекался на ринге за всю свою карьеру".