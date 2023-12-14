Джошуа: Буду за Усика в бою с Фьюри

Известный британский боксёр Энтони Джошуа признался, что будет поддерживать украинца Александра Усика в поединке со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

Напомним, что бой состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

"Я не знаю, кто победит, но в любом случае я буду в команде Усика. Фьюри наговорил обо мне много плохого. А я никогда не буду поддерживать того, кто меня не уважает. В таком случае я был бы просто сумасшедшим, а я не такой. Так что я выберу человека, который проявил ко мне уважение", — сказал Джошуа на канале TNT Sports Boxing в YouTube.