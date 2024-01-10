  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теофимо Лопес: Ломаченко победит Камбососа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теофимо Лопес: Ломаченко победит Камбососа

Бокс

Американец верит в победу украинца

Теофимо Лопес: Ломаченко победит Камбососа

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес сделал прогноз на бой украинца Василия Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососа.

"Ломаченко победит. Камбосос может говорить всё, что ему хочется, но он просто зарабатывает деньги. Камбосос живёт в Австралии, так что ему даже не придётся куда-то ехать и отдавать США 40% от гонорара. Понимаете, о чём я? Бой состоится у него дома. Так что это просто заработок", — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни, что вызвало споры.

По теме
yellow-arrow
Карл Фроч: У Энтони Джошуа могут возникнуть проблемы в бою с Фрэнсисом Нганну
yellow-arrow
Леннокс Льюис: Мне показалось, что Уайлдер даже не настроился на бой с Паркером
yellow-arrow
Эдди Хирн назвал возможного соперника Девина Хейни 
Василий Ломаченко Теофимо Лопес Джордж Камбосос
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости