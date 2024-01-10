Теофимо Лопес: Ломаченко победит Камбососа

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес сделал прогноз на бой украинца Василия Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососа.

"Ломаченко победит. Камбосос может говорить всё, что ему хочется, но он просто зарабатывает деньги. Камбосос живёт в Австралии, так что ему даже не придётся куда-то ехать и отдавать США 40% от гонорара. Понимаете, о чём я? Бой состоится у него дома. Так что это просто заработок", — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни, что вызвало споры.