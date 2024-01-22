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Нганну: Я хочу, чтобы имя Уайлдера было в моём резюме

Бокс

Фрэнсис хочет провести бой

Нганну: Я хочу, чтобы имя Уайлдера было в моём резюме

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что хотел бы разделить боксёрский ринг с американцем Деонтеем Уайлдером до того, как последний завершит карьеру.

"Я здесь ради боксёрской карьеры, и у меня много вызовов, много имён. Три лучших парня, которые мне нужны, это Фьюри, Джошуа и Уайлдер. Уайлдеру лучше собраться с силами, потому что я ещё не закончил. Я хочу, чтобы это имя было в моём резюме. Два месяца назад мы разговаривали с PFL о поединке с Деонтеем Уайлдером. Так что всё возможно", — сказал Нганну в интервью Sky Sports.

Напомним, 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Уайлдер сразится с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.

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