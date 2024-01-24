Эдди Хирн: Мы узнаем уровень Тайсона Фьюри 17 февраля

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, высказался о предстоящем бое Тайсона Фьюри и Александра Усика. По его мнению, именно в поединке с украинцем можно будет понять, насколько силен британец.

"Я думал, что Нганну побьет Фьюри, если не побьет, то будет ничья, или он проиграет в 1 раунд, это было настолько близко. Он отправил Фьюри в нокдаун, и это добавило ему авторитета. Мы не знаем, было ли это случайностью, но мы знаем, что уверенность, которую он получил после того боя, подтолкнет его в бою против Джошуа.

Возможно, Тайсон Фьюри — сбитый боец. Мы узнаем его уровень 17 февраля. Насколько силен панчер Нганну? Люди говорят, что он невероятный панчер, но двигается ли еще подбородок Фьюри? Мы должны это выяснить".

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года.