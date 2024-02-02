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Маурисио Сулейман: Джошуа станет первым номером в рейтинге WBC, если побьет Нганну
Глава организации высказался о предстоящем бое
Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.
"Энтони Джошуа впервые вошёл в рейтинг WBC, когда стал профессионалом, после чего он поднялся и вошёл в топ-5, а затем стал вторым, когда сразился за другой титул.
У него сенсационная карьера, и если он побьёт Фрэнсиса Нганну, то станет первым номером в рейтинге WBC. Фрэнсис Нганну занимает 10-е место, поэтому победитель, без сомнений, будет готов к знаковым вещам в ближайшем будущем. Посмотрим, как всё сложится", — цитирует Сулеймана BoxingScene.
Напомним, что поединок Джошуа – Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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