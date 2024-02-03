Легенда мирового бокса о бое Усик-Фьюри: Я не представляю, как Тайсон пропустил такой удар

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд прокомментировал срыв поединка Усик-Фьюри. Слова бывшего супертяжа цитирует FightHub TV:

"Такое может произойти. Все зависит от того, носил ли Фьюри всю экипировку, которую должен носить. Со мной такого не случалось, потому что ты носишь шлем.

Я не представляю, как он пропустил такой удар, потому что шлем достаточно плотный. Прежде чем удар доходит до глаза, он приходится на набивку. Я надеюсь, что поединок состоится. Я не вижу причин его отмены" – сказал Эвандер.