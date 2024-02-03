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Легенда мирового бокса о бое Усик-Фьюри: Я не представляю, как Тайсон пропустил такой удар
Элегантно слился
фото - boxingscene.com
Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд прокомментировал
"Такое может произойти. Все зависит от того, носил ли Фьюри всю экипировку, которую должен носить. Со мной такого не случалось, потому что ты носишь шлем.
Я не представляю, как он пропустил такой удар, потому что шлем достаточно плотный. Прежде чем удар доходит до глаза, он приходится на набивку. Я надеюсь, что поединок состоится. Я не вижу причин его отмены" – сказал Эвандер.
Напомним, что ранее Хирн
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