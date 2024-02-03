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Легенда мирового бокса о бое Усик-Фьюри: Я не представляю, как Тайсон пропустил такой удар

Бокс

Элегантно слился

Легенда мирового бокса о бое Усик-Фьюри: Я не представляю, как Тайсон пропустил такой удар

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд прокомментировал срыв поединка Усик-Фьюри. Слова бывшего супертяжа цитирует FightHub TV:

"Такое может произойти. Все зависит от того, носил ли Фьюри всю экипировку, которую должен носить. Со мной такого не случалось, потому что ты носишь шлем.

Я не представляю, как он пропустил такой удар, потому что шлем достаточно плотный. Прежде чем удар доходит до глаза, он приходится на набивку. Я надеюсь, что поединок состоится. Я не вижу причин его отмены" – сказал Эвандер.

Напомним, что ранее Хирн прокомментировал срыв боя Усик-Фьюри.

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