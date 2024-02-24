Владимир Кличко обратился к партнерам: Отдаем свою жизнь, чтобы защитить ваш образ жизни

Легенда мирового бокса Владимир Кличко обратился к партнерам Украины с призывом помочь нашему государству в войне против россии. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Твиттер.

"Российская империалистическая война, которая должна была длиться два дня, длится уже два года.

Два года смерти и разрушения. Исчезли целые города. Тысячи детей похитили. Потоки слез не могут смыть кровь, которая заливала всю мою страну.

Два года мы боремся за защиту наших семей, свободу. Некоторые называют это чудом. Это не удивительно, это героическая жертва. Но мы не можем держаться вечно. Если больше не придет помощь, Украина упадет. И тогда вся остальная Европа упадет в адское домино.

Мы отдаем вам свою жизнь, чтобы защитить ваш образ жизни. Продолжайте уделять нам внимание, помощь и оружие, чтобы сократить это самодержавие. Таким образом, диктатура терпит поражение, а демократия в конце концов победит. Слава Украине" – сказал Владимир.