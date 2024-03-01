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Усик: Я верю на 70%, что бой с Фьюри состоится

Бокс

Украинец оценил вероятность боя

Усик: Я верю на 70%, что бой с Фьюри состоится

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"У Бога есть план. Я не знаю, какова вероятность боя. Я верю, что поединок состоится. Не на 100% — скорее на 70. Но рано или поздно бой случится", — заявил украинец в интервью Sky Sports.

Напомним, бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, однако из-за рассечения у британца его перенесли на 18 мая.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
ringside24
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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