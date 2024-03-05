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Теренс Кроуфорд сделал прогноз на бой Хэйни – Гарсия

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Боксеры сойдутся в ринге в апреле 2024 года

Теренс Кроуфорд сделал прогноз на бой Хэйни – Гарсия

ShowtimeBoxing

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Бывший абсолютный чемпион в двух категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о предстоящем поединке Девина Хэйни (31-0, 15 КО) и Райана Гарсии (24-1, 20 КО).

Напомним, что бой запланирован на 20 апреля в Нью-Йорке (США).

"Я думаю, что это отличный бой, они оба очень хорошо знают друг друга, они много раз были в одном ринге, оба молоды, голодны и знают, что делать, чтобы победить друг друга. Но я всё же отдаю преимущество Девину, он более отточенный, разносторонний и совершенный. И чем дольше будет продолжаться поединок, тем более явным будет его превосходство".

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Теренс Кроуфорд Райан Гарсия Девин Хэйни
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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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