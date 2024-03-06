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Джошуа: Когда Кличко ударил меня, это было похоже на контузию затылка

Бокс

Британец рассказал о бое с украинцем

Джошуа: Когда Кличко ударил меня, это было похоже на контузию затылка

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Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) назвал соперника с самым сильным ударом.

"Кто бил меня сильнее всех? Это был Кличко. Я собирался сказать Руис, но когда Кличко ударил меня, это было похоже на контузию затылка.

Когда я вышел на бой с Кличко, да, я знал, что он может пойти по двум направлениям. Я могу либо выиграть, либо меня уложат на спину. Знаете, когда тебя выносят на носилках?", – сказал Джошуа.

Напомним, что бой Кличко – Джошуа состоялся в 2017 году и завершился досрочной победой британца.

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Источник:
talksport
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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