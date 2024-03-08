Эдди Хирн высказался о предстоящем бое Майка Тайсона и Джейка Пола

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, высказался о бое американского боксёра Майка Тайсона и его соотечественника Джейка Пола.

Напомним, что поединок запланирован на 20 июля.

"Вы спрашиваете не у того парня. Я ярый фанат бокса, а он один из моих героев. Очень грустно, хотя это большое событие. Я понимаю, что людям это интересно. Это развлечение. Но для человека, который боготворил Тайсона в детстве, это не лучший день", — сказал Хирн на канале Fight Hub TV в YouTube.

Тайсон за время профессиональной карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений.