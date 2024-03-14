Промоутер Джошуа надеется на срыв боя Усика и Фьюри

Эдди Хирн, промоутер американского боксёра Энтони Джошуа, рассказал, что он рассчитывает на пересмотр договорённости об обязательном незамедлительном реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри в случае победы британца. Об этом он заявил на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Хирн заинтересован в организации поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, изначально бой должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение и отказался от поединка. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.