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Промоутер Джошуа надеется на срыв боя Усика и Фьюри
Промоутер намерен организовать поединок с Тайсона со своим подопечным
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Хирн, промоутер американского боксёра Энтони Джошуа, рассказал, что он рассчитывает на пересмотр договорённости об обязательном незамедлительном реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри в случае победы британца. Об этом он заявил на YouTube-канале Matchroom Boxing.
Хирн заинтересован в организации поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Напомним, изначально бой должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение и отказался от поединка. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.
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