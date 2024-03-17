Майк Тайсон обратился к своему будущему сопернику. Видео

Легенда мирового бокса Майк Тайсон готовится к возвращению на ринг. В июле американец выйдет на поединок против блоггера Джейка Пола.

Сейчас Тайсон активно тренируется и записывает обращение к своему будущему оппоненту. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Ты все еще хочешь играть со мной?"