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Майк Тайсон обратился к своему будущему сопернику. Видео

Бокс
Обновлено

Машина

Майк Тайсон обратился к своему будущему сопернику. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Майк Тайсон готовится к возвращению на ринг. В июле американец выйдет на поединок против блоггера Джейка Пола.

Сейчас Тайсон активно тренируется и записывает обращение к своему будущему оппоненту. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Ты все еще хочешь играть со мной?"

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Майк Тайсон
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