Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон обратился к своему будущему сопернику. Видео
Машина
Легенда мирового бокса Майк Тайсон готовится к возвращению на ринг. В июле американец выйдет на поединок против блоггера Джейка Пола.
Сейчас Тайсон активно тренируется и записывает обращение к своему будущему оппоненту. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Ты все еще хочешь играть со мной?"
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хесус Хиль - мошенник, покоривший Испанию. Он вел телешоу в джакузи, совещался с конем и подарил Реалу Рауля
- Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии
- Лунин с Реалом побеждает, Довбик снова без голов, падение Полесья и крах Металлиста 1925. Главные новости за 16-е марта
- WBC назвала имя боксера, который встретится с победителем боя Усик - Фьюри
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн