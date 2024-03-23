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Уайлдер и Чжилей работают над организацией поединка в июне

Бокс
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Скоро будет официальное объявление

Уайлдер и Чжилей работают над организацией поединка в июне

DAZN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-3-1; 42 КО) готов снова выйти на ринг. После позорного поражения в поединке против представителя Новой Зеландии Джозефа Паркера (35-3; 23 КО), экс-чемпион мира по версии WBC свой следующий бой проведет против китайца Чжана Чжилея (26-2-1; 21 КО).

Как сообщает известный инсайдер Майк Копинджер, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Поединок должен состояться 1 июня в андеркарте боя Бетербиев-Бивол в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, что ранее Дюбуа и Хргович договорились об организации боя.

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