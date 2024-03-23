Уайлдер и Чжилей работают над организацией поединка в июне

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-3-1; 42 КО) готов снова выйти на ринг. После позорного поражения в поединке против представителя Новой Зеландии Джозефа Паркера (35-3; 23 КО), экс-чемпион мира по версии WBC свой следующий бой проведет против китайца Чжана Чжилея (26-2-1; 21 КО).

Как сообщает известный инсайдер Майк Копинджер, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Поединок должен состояться 1 июня в андеркарте боя Бетербиев-Бивол в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).