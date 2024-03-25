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Тренер Дюбуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бокс

Бой обещает быть интересным

Тренер Дюбуа сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дон Чарльз, тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа, выразил мнение, что обладатель пояса WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри победит чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

Напомним, что бой пройдёт 18 мая в Саудовской Аравии.

"Я всегда склонялся к тому, что Фьюри победит Усика. Так было задолго до того, как Даниэль дрался с Усиком. Задолго до того, как я стал тренером Дюбуа. Если это будет тот Фьюри, которого мы знаем, если он будет тренироваться, а я верю, что он готовится к этому бою, я скажу следующее: он будет играться с Усиком", — сказал Чарльз на канале BoxNation в YouTube.

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