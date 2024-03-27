Тони Белью: Майк Тайсон выйдет на ринг против парня, который моложе его более чем на 30 лет

Британский эксперт и комментатор Тони Белью высказался о предстоящем бое между легендарным Майком Тайсоном и блогером-боксером Джейком Полом.

Боксеры выйдут в ринг 20 июля в Арлингтоне США.

"Лично меня это волнует, но, послушайте, вы не знаете, о чем договорились эти двое. Страшно, что Майк вернется на ринг против парня, который моложе его более чем на 30 лет. Это просто какое-то безумие.

Я надеюсь, что поединок будет немного театральным и немного сценарным, потому что я бы не хотел, чтобы Майк пострадал. Посмотрим, что произойдет. Ему заплатят большие деньги, и никто не имеет права помешать ему это сделать", - заявил Беллью Spinbet.