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Тони Беллью: Я надеюсь, что Усика не ограбят судьи в бою с Фьюри
Бой состоится 18 мая
Фото: sport.24tv
Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью высказался о предстоящем поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
"Это будет увлекательно, но я думаю, что за этим будет неприятно наблюдать, но Александр Усик добьётся победы. Я надеюсь, что его не ограбят судьи, потому что, если он победит решением судей, я считаю, что это будет лучший результат среди всех бойцов, которых я видел.
Он собирается победить Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии, несмотря ни на что. Не поймите меня неправильно, он не такой уж и аутсайдер, потому что я знаю, насколько хорош он в ринге. Никто не ожидал, что он сделает то, что он сделал в тяжёлом весе, включая меня", — приводит слова Беллью Boxing Social.
Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за рассечения у британца был перенесён на 18 мая.
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