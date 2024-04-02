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Майк Тайсон: Мне завидуют другие боксеры
Боксер высказался о поединке с Джейком Полом
фото - talksport.com
Легенда бокса американец Майк Тайсон рассказал, почему он согласился на бой против блогера Джейка Пола.
"Да, мне 58 лет, и что? Я собираю миллиарды просмотров просто говоря о боксе. Мне завидуют, особенно другие боксеры, которые не способны продавать своими боями билеты на трибуны".
"Вы думаете, почему Пол согласился на бой со мной, а не с кем-то другим? Ведь все хотят бои с ним, а он подписал контракт на поединок со мной", — сказал Тайсон.
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Источник:reuters
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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