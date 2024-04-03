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Бой Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить выставочный характер

Бокс

Майку Тайсону сейчас 57 лет

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить выставочный характер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Боксёрский поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном получил статус выставочного. Об этом рассказал сам Тайсон во время интервью на телеканале Fox.

Напомним, что последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

Джейк Пол, в свою очередь, последний раз провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде.

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