Бой Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить выставочный характер

Боксёрский поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном получил статус выставочного. Об этом рассказал сам Тайсон во время интервью на телеканале Fox.

Напомним, что последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

Джейк Пол, в свою очередь, последний раз провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде.