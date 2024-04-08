Стив Уорд: Возможно, Майка Тайсона за кулисами попросят, чтобі он не но нокаутировал Пола слишком быстро

Британский боксер Стив Уорд высказался о предстоящем поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

"Я считаю, что Майк может "вырубить" Пола за минуту. Но позволят ли ему это сделать. Возможно, за кулисами его вежливо попросят: "Майк, не нокаутируй его слишком быстро, пожалуйста". Правда, если Майк будет сдерживаться, то хуже будет только ему самому. Я бы не хотел, чтобы Майк потерял всеобщее уважение после этого боя. Майк должен понимать, что в таком возрасте его ждет ад вместо тренировок. 10-12 часов подготовки в день. Надеюсь, Тайсон сумеет заставить себя набрать соответствующую форму", — цитирует Уорда talkSport.

Напомним, что бой Тайсон — Пол состоится 20 июля 2024 года.