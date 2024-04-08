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Девин Хэйни: Тренировочный лагерь был просто потрясающим

Бокс

Боксер лучше приспосабливается к этой весовой категории

Девин Хэйни: Тренировочный лагерь был просто потрясающим

Фото: Твиттер

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Чемпион мира по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) американец Девин Хэйни (31-0, 15 КО) завершает подготовку к поединку против соотечественника Райана Гарсии (24-1, 20 КО).

Напомним, что поединок запланирован на 20 апреля в Нью-Йорке (США).

"Тренировочный лагерь был просто потрясающим, — утверждает Девин. — Очевидно, я лучше приспосабливаюсь к этой новой весовой категории — становлюсь сильнее, мой разум ясен, я в лучшей физической форме и просто готов действовать. То, что мне не приходиться сгонять несколько килограммов до лимита лёгкого веса, стало для меня огромной помощью. Я долгое время был 61 кг. В 63,5 кг я чувствую себя совсем по-другому. Моё выступление против Прогрейса показало это".

"Что бы там ни говорил Гарсия, я сделаю свою работу и буду лучшим Девином Хэйни, которым только могу быть. 20 апреля я буду готов к любой версии Райана. Для меня он всего лишь очередной оппонент. Я состязаюсь с величием. Поэтому я так упорно тренируюсь, поэтому остаюсь настолько дисциплинированным", — сказал Хэйни.

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Девин Хэйни
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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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