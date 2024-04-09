Девин Хейни показал физическую форму накануне боя с Райаном Гарсией

Чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) продемонстрировал свою актуальную форму за две недели до поединка с соотечественником, Райаном Гарсией (24-1, 20 KO).

Девину Хейни дебютировал на ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).

В декабре 2024 года американец завоевал титул WBC во втором дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.