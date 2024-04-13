Красюк рассказал о лучших промоутерах современности

Украинский промоутер Александр Красюк рассказал, с какими коллегами по цеху ему наиболее приятно работать. Слова специалиста цитирует vRinge.com:

"Если говорить сугубо субъективно, то мне больше нравится Хирн. Он просто из нашего поколения. А Уоррен и Арум – это все-таки олдскул.

С Хирном все было понятно. Никогда никаких споров. Мы контракт заключили за 5 минут на маленькой такой бумажке. Все проговорили, все там написали. Даже Хижняка вспомнили. Что если он перейдет в профи, будем по нему вместе думать.

А дальше уже все юристы оформляли. Всегда находили взаимопонимание. Это были легкие дружеские отношения. Никогда и никаких проблем.

Если по Queensberry… Фрэнк Уоррен не так много занимается делами. Больше занимается его сын Джордж. И второй сын Фрэнсис. С ними тоже давно знакомы. Прекрасные дружеские отношения. Но политика, которую они проводят – это такая особенность.

У них не может быть, чтобы не было никаких проблем. Если проблем нет, их нужно создать. Таков принцип. Такова методология. Это не значит, что они плохие или хорошие. Просто они так трудятся. Так всегда.

Если проблемы нет – она будет создана. Ее будут решать, мусолить, ходить вокруг. Решили эту проблему – срочно создадим новую. И так постоянно – постоянная чехарда. Самая тяжелая работа. Самое тяжелое.

Не уверен, что все это намеренно. Это как-то... Полуподсознательно... Наверное, как-то так. По накатанной все идет. Но я не имел ни разу, чтобы в сотрудничестве с Уорренами у нас было все гладко, как с Эдди Хирном.

С Арумом у К2 не было такого "глубокого" сотрудничества. Просто боксировали в его шоу. Все просто: договорились – оплата пришла – приехали – провели бой. Все красиво. Ведь у Арума у компании огромный штат людей. Они там все организуют. А он управляет. За ним – стратегия. Операционкой он не занимается. Разве что цифрами" – сказал Красюк.