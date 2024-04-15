  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. В возрасте 45 лет умер британский боксер Уилли Лимонд
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В возрасте 45 лет умер британский боксер Уилли Лимонд

Бокс

Ранее он перенес инсульт

В возрасте 45 лет умер британский боксер Уилли Лимонд

Фото: BBC

Новина українською

Обладатель титулов чемпиона Британи и Британского Содружества в лёгком весе британец Уилли Лимонд умер в возрасте 45 лет.

В сентябре прошлого года он потерпел досрочное поражение в 8-м раунде от соотечественника и экс-чемпиона мира Рикки Бёрнза, а в мае планировал выйти на ринг против Джо Лоуса.

Однако, в первых числах этого месяца Уилли перенёс инсульт и оказался в больнице.

Всего на счету боксера 42 победы (13 нокаутом) и 6 поражений.

По теме
yellow-arrow
Хэйни: Райан Гарсия может принести с собой в ринг сколько угодно мощи, а я принесу скиллы и IQ
yellow-arrow
Беринчик-Наваррете: В контракте есть опция о реванше
yellow-arrow
Украинец Захожий нокаутировал немца и завоевал титул чемпиона EBU
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости