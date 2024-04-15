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В возрасте 45 лет умер британский боксер Уилли Лимонд
Ранее он перенес инсульт
Фото: BBC
Обладатель титулов чемпиона Британи и Британского Содружества в лёгком весе британец Уилли Лимонд умер в возрасте 45 лет.
В сентябре прошлого года он потерпел досрочное поражение в 8-м раунде от соотечественника и экс-чемпиона мира Рикки Бёрнза, а в мае планировал выйти на ринг против Джо Лоуса.
Однако, в первых числах этого месяца Уилли перенёс инсульт и оказался в больнице.
Всего на счету боксера 42 победы (13 нокаутом) и 6 поражений.
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