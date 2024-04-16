Богачук назвал самый большой гонорар в своей карьере

Украинский временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал о своем самом большом гонораре в карьере.

- За бой с Мендосой вы получили самый большой гонорар в своей карьере? Какой именно?

- Да, это самый большой мой гонорар в карьере. В диапазоне 70-100 тысяч долларов.

- Ваш промоутер сказал, что благодаря своему стилю вы уже завоевываете требовательную публику США. Как бы вы коротко описали свой боксерский стиль?

- Я не могу его описать. Могу сказать только, что мой стиль — это тот стиль, который нравится людям. Это интересный бокс.

- С каким боксером можете себя сравнить?

- Я - это я. И мне мой тренер Мэнни Роблес постоянно говорит: "Не копируй никого. Твой стиль — это твой стиль. Сергей Богачук — это Сергей Богачук. У тебя специфический стиль". И вот я себя ни к кому не приравниваю. Я - это я.