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Богачук назвал самый большой гонорар в своей карьере
Он заработал его в бою с Брайаном Мендосой
boxingscene.com
Украинский временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал о своем самом большом гонораре в карьере.
- За бой с Мендосой вы получили самый большой гонорар в своей карьере? Какой именно?
- Да, это самый большой мой гонорар в карьере. В диапазоне 70-100 тысяч долларов.
- Ваш промоутер сказал, что благодаря своему стилю вы уже завоевываете требовательную публику США. Как бы вы коротко описали свой боксерский стиль?
- Я не могу его описать. Могу сказать только, что мой стиль — это тот стиль, который нравится людям. Это интересный бокс.
- С каким боксером можете себя сравнить?
- Я - это я. И мне мой тренер Мэнни Роблес постоянно говорит: "Не копируй никого. Твой стиль — это твой стиль. Сергей Богачук — это Сергей Богачук. У тебя специфический стиль". И вот я себя ни к кому не приравниваю. Я - это я.
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