  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Богачук назвал самый большой гонорар в своей карьере
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Богачук назвал самый большой гонорар в своей карьере

Бокс
Обновлено

Он заработал его в бою с Брайаном Мендосой

Богачук назвал самый большой гонорар в своей карьере

boxingscene.com

Новина українською

Украинский временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук рассказал о своем самом большом гонораре в карьере.

- За бой с Мендосой вы получили самый большой гонорар в своей карьере? Какой именно?

- Да, это самый большой мой гонорар в карьере. В диапазоне 70-100 тысяч долларов.

- Ваш промоутер сказал, что благодаря своему стилю вы уже завоевываете требовательную публику США. Как бы вы коротко описали свой боксерский стиль?

- Я не могу его описать. Могу сказать только, что мой стиль — это тот стиль, который нравится людям. Это интересный бокс.

- С каким боксером можете себя сравнить?

- Я - это я. И мне мой тренер Мэнни Роблес постоянно говорит: "Не копируй никого. Твой стиль — это твой стиль. Сергей Богачук — это Сергей Богачук. У тебя специфический стиль". И вот я себя ни к кому не приравниваю. Я - это я.

  • Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Уайлдер: Рассматриваю бой с Чжаном как свой последний шанс
yellow-arrow
Богачук - о бое с Кроуфордом: Прежде всего нужно рассматривать прибыльность этого боя
yellow-arrow
В возрасте 45 лет умер британский боксер Уилли Лимонд
Сергей Богачук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости