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Сауль Альварес отказался от титула WBO

Единоборства
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Он отобрал его у россиянина Сергея Ковалева

Сауль Альварес отказался от титула WBO
Новина українською

Действующий чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес принял решение отказаться от титула по версии WBO в полутяжёлом весе, сообщает Bad Left Hook.

Не так давно Альварес отказался от пояса во втором среднем весе. Таким образом, на сегодняшний день он владеет лишь одним титулом в среднем весе. Дальнейшие планы Сауля по-прежнему не раскрываются, но очевидно, что он не планирует в ближайшее время продолжать карьеру в полутяжёлом весе.

Действующий чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин заинтересован в третьей встрече с Альваресом.

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В статье: Сергей Ковалев Геннадий Головкин
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