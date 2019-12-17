Сауль Альварес отказался от титула WBO

Действующий чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес принял решение отказаться от титула по версии WBO в полутяжёлом весе, сообщает Bad Left Hook.

Не так давно Альварес отказался от пояса во втором среднем весе. Таким образом, на сегодняшний день он владеет лишь одним титулом в среднем весе. Дальнейшие планы Сауля по-прежнему не раскрываются, но очевидно, что он не планирует в ближайшее время продолжать карьеру в полутяжёлом весе.

Действующий чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин заинтересован в третьей встрече с Альваресом.