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Джонс признан бойцом 10-летия в UFC

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Рейтинг от портала MMA Fighting.

Джонс признан бойцом 10-летия в UFC
Новина українською

Лучшим бойцом ММА уходящей декады по версии авторитетного интернет-издания стал действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, победная серия которого стартовала в 2010 году и составляет 16 боев.

За 10 лет Джонс собрал впечатляющую коллекцию громких побед. Так, американец побил Даниэля Кормье, дважды остановил Александра Густафссона и разобрался с Чейлом Сонненом.

Компанию Джонсу в рейтинге лучших бойцов ММА составили Хабиб Нурмагомедов, Деметриус Джонсон, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер, Стипе Миочич, Генри Сехудо, Кристиана Жустину и Тони Фергюсон.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Конор МакГрегор вернется в октагон 18 января.

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В статье: UFC Джон Джонс
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