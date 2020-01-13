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Президент UFC призвал помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами

Единоборства
(1 голосов)

Организация уже выделила 250 тысяч долларов

Президент UFC призвал помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами
Новина українською

Президент UFC Дэна Уайт призвал всех помочь Австралии, которая уже несколько месяцев не может справиться с масштабными лесными пожарами.

"Австралийский кризис, вызванный лесными пожарами, разрушителен. Им нужна наша помощь. Пожалуйста, присоединяйтесь к UFC в поддержке усилий по оказанию помощи", — написано в сообщении.

Уайт также записал видеообращение, заявив, что Австралии предстоит долгий путь восстановления после стихийного бедствия, и добавил, что UFC перевела на борьбу с пожарами $ 250 тыс.

Напомним, в результате пожаров огнём охвачено несколько миллионов гектаров леса. С момента начала пожаров в Австралии погибло 26 человек и более 1 млрд животных.

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В статье: Дана Уайт
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