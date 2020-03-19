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Бой Хабиб – Фергюсон перенесен из Бруклина
Отменять бой пока не планируют.
Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк официально сообщила, что из-за пандемии коронавируса UFC 249 18 апреля не сможет пройти в Бруклине.
Главным событием шоу должен был стать бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Босс UFC Дана Уайт, несмотря на отмену трех ближайших турниров, по-прежнему настроен любой ценой провести бой Хабиб – Фергюсон.
LMFAO get ready everyone pic.twitter.com/9HZmErC1mB— Dana White (@danawhite) March 18, 2020
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