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Бой Хабиб – Фергюсон перенесен из Бруклина

Единоборства
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Отменять бой пока не планируют.

Бой Хабиб – Фергюсон перенесен из Бруклина
Новина українською

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк официально сообщила, что из-за пандемии коронавируса UFC 249 18 апреля не сможет пройти в Бруклине.

Главным событием шоу должен был стать бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Босс UFC Дана Уайт, несмотря на отмену трех ближайших турниров, по-прежнему настроен любой ценой провести бой Хабиб – Фергюсон.

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В статье: UFC Хабиб Нурмагомедов коронавирус
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