Украинская борчиха рада тому, что Олимпиаду перенесли на 2021 год

В Токио Черкасова должна была поехать в статусе действующей чемпионки мира по вольной борьбе в категории до 68 кг, но из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Японии были перенесены на 2021 год.

"Конечно, эта новость шокировала всех нас. Отсрочка повредит подготовке спортсменов. Я думаю, худшее то, что нет четких дат и сроков проведения Олимпиады.

Для некоторых молодых спортсменов эта новость является хорошей, потому что за это время они будут в гораздо лучшей форме, особенно те, кто быстро набирает обороты.

А я лично стану на год старше, но несмотря на это, я считаю это одним из лучших сценариев. Потому что на данный момент различные микротравмы не давали мне тренироваться на все 100%", - приводит слова Черкасовой Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Алла Черкасова на недавнем чемпионате Европы в Риме завоевала бронзу. Годом ранее в Бухаресте 30-летняя спортсменка добыла свое первое в карьере континентальное золото.