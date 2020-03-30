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Украинская борчиха рада тому, что Олимпиаду перенесли на 2021 год

Единоборства
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Многие разочарованы, но только не Алла Черкасова.

Украинская борчиха рада тому, что Олимпиаду перенесли на 2021 год
Новина українською

В Токио Черкасова должна была поехать в статусе действующей чемпионки мира по вольной борьбе в категории до 68 кг, но из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Японии были перенесены на 2021 год.

"Конечно, эта новость шокировала всех нас. Отсрочка повредит подготовке спортсменов. Я думаю, худшее то, что нет четких дат и сроков проведения Олимпиады.

Для некоторых молодых спортсменов эта новость является хорошей, потому что за это время они будут в гораздо лучшей форме, особенно те, кто быстро набирает обороты.

А я лично стану на год старше, но несмотря на это, я считаю это одним из лучших сценариев. Потому что на данный момент различные микротравмы не давали мне тренироваться на все 100%", - приводит слова Черкасовой Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Алла Черкасова на недавнем чемпионате Европы в Риме завоевала бронзу. Годом ранее в Бухаресте 30-летняя спортсменка добыла свое первое в карьере континентальное золото.

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В статье: Алла Черкасова Олимпийские игры 2020 коронавирус
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