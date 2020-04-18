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Конор МакГрегор желает всем хороших выходных и снова рекламирует виски. Фото
Ирландец продвигает бренд
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор на своей официальной странице в Instagram пожелал всем хороших выходных и объяснил, как правильно употреблять его брендовый виски.
"Испытайте этого зверя!
The Proper Twelve Blitz
4 части The Proper Twelve виски
4 части ледяного апельсина (кусочками)
1 большая банка апельсинового сока
Лед
Наслаждайтесь"
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