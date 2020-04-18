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Конор МакГрегор желает всем хороших выходных и снова рекламирует виски. Фото

Единоборства
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Ирландец продвигает бренд

Конор МакГрегор желает всем хороших выходных и снова рекламирует виски. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор на своей официальной странице в Instagram пожелал всем хороших выходных и объяснил, как правильно употреблять его брендовый виски.

"Испытайте этого зверя!

The Proper Twelve Blitz

4 части The Proper Twelve виски

4 части ледяного апельсина (кусочками)

1 большая банка апельсинового сока

Лед

Наслаждайтесь"

Конор МакГрегор желает всем хороших выходных и снова рекламирует виски. Фото - изображение 1Конор МакГрегор желает всем хороших выходных и снова рекламирует виски. Фото - изображение 2Конор МакГрегор желает всем хороших выходных и снова рекламирует виски. Фото - изображение 3

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В статье: Конор Макгрегор
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