UFC 249. Нганну нокаутировал Розенструика, Серроне проиграл Петиссу, а бывший украинец Олейник победил Вердума

Вашему вниманию краткое описание результатов главных боев вечера UFC 249 в Джексонвилле (США)

Алексей Олейник (59-13-1) - Фабрисио Вердум (23-9-1)

Бывший украинец хорошо начал бой, нанося тяжелые удары по сопернику. Тот также пытался отвечать, но получалось это у него не всегда точно. После двух раундов настоящей рубки, в третьем перспективнее выглядел Вердум, пытаясь провести болевой. Но сделать этого ему так и не удалось. По завершению поединка судей раздельным решением отдали предпочтение российскому спортсмену.

Дональд Серроне (36-15) - Энтони Петтис (23-10)

Ковбой неплохо провел весь бой, пытаясь в основном выступать агрессором в октагоне. Петтис работал на встречу. Исключением стал лишь второй раунд, когда Энтони в буквально смысле пошел на соперника и заставил того переводить бой в партер. В завершающем отрезке Дональду удалось пробить хайкик, после которого его соперник чудом устоял на ногах и сумел довести бой до конца.

Вердикт судей: 29-28; 29-28; 29-28.

Фрэнсис Нганну (15-3) - Жаирзиньо Розенструик (10-1)

Камерунец активно начал поединок, сразу работал размашистыми и мощными ударами. Один из таких выстрелов слева прилетел в голову его соперника уже на 20 секунде боя. Розенструик упал без сознания, бой завершен.