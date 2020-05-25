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Беленюк показал упражнения с гирей

Единоборства
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Борец сделал 9 подходов с 56-килограммовой гирей

Беленюк показал упражнения с гирей
Новина українською

Украинский борец и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк показал упражнения с 56-килограммовой гирей.

"Ребят, пара упражнений с гирей 56 кг. 10*3 / 10*3 / 20*3", — написал Беленюк в Instagram, комментируя видео своего занятия.

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В статье: Жан Беленюк
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