Загадочная: Дарья Билодид поражает болельщиков новым очаровательным фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид продолжает поражать своих поклонников новыми фото. На этот раз наша спортсменка предстала перед фанатами в загадочном образе. Соответствующее фотографию она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Льюис Хэмилтон стал автором уникального рекорда Формулы-1.