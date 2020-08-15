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Жан Беленюк: Эта дата - знаковый день в моей жизни. Фото

Единоборства
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Украинец вспоминает Олимпиаду

Жан Беленюк: Эта дата - знаковый день в моей жизни. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк вспомнил Олимпийские игры 2016 года. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"15.06.2016 - знаковый день в моей жизни."

Напомним, что в финале Олимпийских игр Беленюк сомнительным решением судей уступил россиянину Давиду Чекветадзе.

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В статье: Олимпиада-2016 Жан Беленюк
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