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Жан Беленюк: Эта дата - знаковый день в моей жизни. Фото
Украинец вспоминает Олимпиаду
Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк вспомнил Олимпийские игры 2016 года. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"15.06.2016 - знаковый день в моей жизни."
Напомним, что в финале Олимпийских игр Беленюк сомнительным решением судей уступил россиянину Давиду Чекветадзе.
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