  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Лучший нокаут в истории UFC? Дикая "вертушка" от американца. ВИДЕО
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший нокаут в истории UFC? Дикая "вертушка" от американца. ВИДЕО

Единоборства
(1 голосов)

Это нужно видеть

Лучший нокаут в истории UFC? Дикая "вертушка" от американца. ВИДЕО
Новина українською

На UFC Fight Island 5 Хоакин Бакли во втором раунде сумасшедшим ударом ногой с разворота отправил в глубокий нокаут Импу Касанганая, который в своей атаке опрометчиво попытался схватить соперника за конечность, чем только усугубил свое положение.

Разумеется, этот шедевр от Бакли стал лучшим моментом вечера UFC, а сам боец получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

Президент UFC Дана Уайт назвал нокаут Бакли лучшим в истории – и с ним сложно не согласиться.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: UFC
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...