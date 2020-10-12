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Лучший нокаут в истории UFC? Дикая "вертушка" от американца. ВИДЕО
Это нужно видеть
На UFC Fight Island 5 Хоакин Бакли во втором раунде сумасшедшим ударом ногой с разворота отправил в глубокий нокаут Импу Касанганая, который в своей атаке опрометчиво попытался схватить соперника за конечность, чем только усугубил свое положение.
THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY ???? #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c— UFC (@ufc) October 10, 2020
Разумеется, этот шедевр от Бакли стал лучшим моментом вечера UFC, а сам боец получил бонус в размере 50 тысяч долларов.
Президент UFC Дана Уайт назвал нокаут Бакли лучшим в истории – и с ним сложно не согласиться.
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